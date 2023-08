*11:08JST And Doホールディングス---2023年6月期決算説明会を開催、新たなに中古再販事業の強化も発表

And Do ホールディングス<3457>は、8月18日(金)、2023年6月期決算説明会を開催した。特に好調な不動産売買事業で、実需を対象とした住宅系が順調に伸長したこと及び営業人員数の増加に伴い業績が拡大した事などを説明。

また今後は、社会的な課題である「空き家問題」、「資源消費抑制」の解決にも貢献でき、回転率の良い中古買取再販事業を強化し、2029年6月期に売上高350億円を目指す事を新たに発表した。具体的な業績計画への反映は、今後の事業進捗を見ながら判断するとしている。《SO》