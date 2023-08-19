*00:23JST NY外為：ポンド戻り鈍い、英7月小売売上高低調で利上げ加速の思惑後退

NY外為市場でポンドは低調な英国の経済指標を受けた売りが続いた。英国の7月小売売上高は想定以上に悪化したため英中銀の利上げ加速の思惑が後退。

ポンド・ドルは朝方1.2689ドルまで下落後、ドル売りの流れを受けて1.2750ドル付近まで反発も戻りが鈍い。ポンド円は184円70銭から185円31銭のレンジで上下に振れた。ユーロ・ポンドは0.8530ポンドから0.8545ポンドまで再び上昇した。《KY》