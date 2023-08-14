*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか不動産業、機械、電気機器、繊維業、精密機器なども下落。一方、ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、小売業、サービス業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ガラス・土石製品 ／ 1,249.67 ／ 0.94

2. パルプ・紙 ／ 503.04 ／ 0.85

3. 小売業 ／ 1,623.61 ／ 0.75

4. サービス業 ／ 2,650.48 ／ 0.10

5. 水産・農林業 ／ 535.81 ／ -0.04

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,510.86 ／ -0.06

7. その他製品 ／ 4,193.18 ／ -0.15

8. 医薬品 ／ 3,650.4 ／ -0.35

9. 非鉄金属 ／ 1,114.36 ／ -0.45

10. 金属製品 ／ 1,247.66 ／ -0.46

11. 石油・石炭製品 ／ 1,247.77 ／ -0.56

12. 情報・通信業 ／ 5,163.7 ／ -0.60

13. 証券業 ／ 404.88 ／ -0.65

14. 食料品 ／ 2,050.4 ／ -0.65

15. 銀行業 ／ 232.19 ／ -0.65

16. ゴム製品 ／ 4,013.73 ／ -0.71

17. 電力・ガス業 ／ 447.02 ／ -0.74

18. 陸運業 ／ 2,143.41 ／ -0.82

19. 化学工業 ／ 2,356.53 ／ -0.93

20. 建設業 ／ 1,450.9 ／ -0.99

21. 鉄鋼 ／ 745.43 ／ -1.05

22. その他金融業 ／ 830.32 ／ -1.14

23. 空運業 ／ 263.74 ／ -1.22

24. 卸売業 ／ 3,211.69 ／ -1.26

25. 海運業 ／ 1,398.45 ／ -1.32

26. 保険業 ／ 1,515.66 ／ -1.40

27. 輸送用機器 ／ 4,005.39 ／ -1.46

28. 精密機器 ／ 10,236.29 ／ -1.52

29. 繊維業 ／ 666.71 ／ -1.57

30. 電気機器 ／ 3,887.7 ／ -1.68

31. 機械 ／ 2,622.29 ／ -1.83

32. 不動産業 ／ 1,592.27 ／ -1.86

33. 鉱業 ／ 574.98 ／ -4.47《CS》