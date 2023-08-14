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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか不動産業、機械、電気機器、繊維業、精密機器なども下落。一方、ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、小売業、サービス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ガラス・土石製品 ／ 1,249.67 ／ 0.94
2. パルプ・紙 ／ 503.04 ／ 0.85
3. 小売業 ／ 1,623.61 ／ 0.75
4. サービス業 ／ 2,650.48 ／ 0.10
5. 水産・農林業 ／ 535.81 ／ -0.04
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,510.86 ／ -0.06
7. その他製品 ／ 4,193.18 ／ -0.15
8. 医薬品 ／ 3,650.4 ／ -0.35
9. 非鉄金属 ／ 1,114.36 ／ -0.45
10. 金属製品 ／ 1,247.66 ／ -0.46
11. 石油・石炭製品 ／ 1,247.77 ／ -0.56
12. 情報・通信業 ／ 5,163.7 ／ -0.60
13. 証券業 ／ 404.88 ／ -0.65
14. 食料品 ／ 2,050.4 ／ -0.65
15. 銀行業 ／ 232.19 ／ -0.65
16. ゴム製品 ／ 4,013.73 ／ -0.71
17. 電力・ガス業 ／ 447.02 ／ -0.74
18. 陸運業 ／ 2,143.41 ／ -0.82
19. 化学工業 ／ 2,356.53 ／ -0.93
20. 建設業 ／ 1,450.9 ／ -0.99
21. 鉄鋼 ／ 745.43 ／ -1.05
22. その他金融業 ／ 830.32 ／ -1.14
23. 空運業 ／ 263.74 ／ -1.22
24. 卸売業 ／ 3,211.69 ／ -1.26
25. 海運業 ／ 1,398.45 ／ -1.32
26. 保険業 ／ 1,515.66 ／ -1.40
27. 輸送用機器 ／ 4,005.39 ／ -1.46
28. 精密機器 ／ 10,236.29 ／ -1.52
29. 繊維業 ／ 666.71 ／ -1.57
30. 電気機器 ／ 3,887.7 ／ -1.68
31. 機械 ／ 2,622.29 ／ -1.83
32. 不動産業 ／ 1,592.27 ／ -1.86
33. 鉱業 ／ 574.98 ／ -4.47《CS》
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