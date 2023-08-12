*02:09JST NY外為：ドル・円心理的節目145円試す、日米金利差拡大観測

NY外為市場でドル・円は144円97銭まで上昇し6月末以来のドル高、円安水準となった。心理的節目145円をうかがう動き。

朝方発表された米7月生産者物価指数（PPI）が予想外に加速したため年内の追加利上げ観測が再燃し長期金利が上昇。米10年債利回りは4.158％まで上昇した。日米金利差拡大観測に伴うドル買い、円売りに拍車がかかった。《KY》