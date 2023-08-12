関連記事
NY外為：ドル・円心理的節目145円試す、日米金利差拡大観測
記事提供元：フィスコ
*02:09JST NY外為：ドル・円心理的節目145円試す、日米金利差拡大観測
NY外為市場でドル・円は144円97銭まで上昇し6月末以来のドル高、円安水準となった。心理的節目145円をうかがう動き。
朝方発表された米7月生産者物価指数（PPI）が予想外に加速したため年内の追加利上げ観測が再燃し長期金利が上昇。米10年債利回りは4.158％まで上昇した。日米金利差拡大観測に伴うドル買い、円売りに拍車がかかった。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる 8/12 03:35
- NY外為：ポンド円2015年来のポンド高、英Q2GDP速報値が1年超ぶりの強い伸び 8/12 00:29
- 【市場反応】米8月ミシガン大消費者信頼感指数、期待インフレ率が予想外に低下、ドル買い後退 8/11 23:15
- NY外為：ドル・円再び心理的節目145円も視野、ドル続伸、利上げ終了観測が後退 8/11 22:40
- 【市場反応】米7月PPI、サービス支出強く予想上回る、ドル買い 8/11 21:58