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出来高変化率ランキング（13時台）～長野計器、グローブライなどがランクイン
*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～長野計器、グローブライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月10日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4053＞ サンアスタリスク 2626300 261120 905.78% 16.25%
＜8202＞ ラオックスHD 4332600 457060 847.93% 8.37%
＜3810＞* サイバーS 511200 59240 762.93% 3.93%
＜7715＞ 長野計器 1006900 127280 691.09% 13.84%
＜6539＞ MS-Japan 380600 49960 661.81% -8.17%
＜8291＞ 日産東HD 786300 103400 660.44% 10.97%
＜4595＞* ミズホメディー 394400 52560 650.38% 9.66%
＜9726＞ KNTCT 639600 85800 645.45% 14.06%
＜2579＞ コカBJH 4900600 674120 626.96% 19.95%
＜6561＞ HANATOUR 811900 121780 566.69% 13.23%
＜7868＞ 広済堂HD 1055000 162580 548.91% 13.48%
＜3196＞ ホットランド 324900 50120 548.24% -6.31%
＜2767＞ 円谷フィールズFD 4502600 725660 520.48% -21.21%
＜1821＞ 三住建設 3346100 541300 518.16% 5.38%
＜7990＞ グローブライ 492300 81700 502.57% -14.41%
＜4442＞ バルテス 342800 58360 487.39% -15.64%
＜6226＞ 守谷輸送機工業 812500 142520 470.10% 12.9%
＜4619＞ 日特塗料 293000 54660 436.04% 7.46%
＜6095＞ メドピア 1041100 197000 428.48% 10.84%
＜9830＞* トラスコ中山 527600 101400 420.32% 9.39%
<7794> イーディーピー 678100 131800 414.49% -9.08%
<8337> 千葉興銀 1583300 322580 390.82% 12.97%
<5253> カバー 16610700 3579640 364.03% -6.24%
<4393>* バンクオブイノベ 310700 67240 362.08% -12.98%
<2613> Jオイル 345800 75360 358.86% 2.64%
<6390>* 加藤製 410300 89820 356.80% 10.04%
<6046> リンクバル 212800 47060 352.19% -15.14%
<4971> メック 332400 73900 349.80% 9.57%
<6412>* 平和 1031000 230140 347.99% -10.19%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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