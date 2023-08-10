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出来高変化率ランキング（13時台）～長野計器、グローブライなどがランクイン

2023年8月10日 13:47

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記事提供元：フィスコ

*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～長野計器、グローブライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月10日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4053＞ サンアスタリスク　 　2626300 　261120　 905.78% 16.25%
＜8202＞ ラオックスHD　　 　4332600 　457060　 847.93% 8.37%
＜3810＞* サイバーS　　　　 　511200 　59240　 762.93% 3.93%
＜7715＞ 長野計器　　　　　 　1006900 　127280　 691.09% 13.84%
＜6539＞ MS-Japan　 　380600 　49960　 661.81% -8.17%
＜8291＞ 日産東HD　　　　 　786300 　103400　 660.44% 10.97%
＜4595＞* ミズホメディー　　 　394400 　52560　 650.38% 9.66%
＜9726＞ KNTCT　　　　 　639600 　85800　 645.45% 14.06%
＜2579＞ コカBJH　　　　 　4900600 　674120　 626.96% 19.95%
＜6561＞ HANATOUR　 　811900 　121780　 566.69% 13.23%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　 　1055000 　162580　 548.91% 13.48%
＜3196＞ ホットランド　　　 　324900 　50120　 548.24% -6.31%
＜2767＞ 円谷フィールズFD 　4502600 　725660　 520.48% -21.21%
＜1821＞ 三住建設　　　　　 　3346100 　541300　 518.16% 5.38%
＜7990＞ グローブライ　　　 　492300 　81700　 502.57% -14.41%
＜4442＞ バルテス　　　　　 　342800 　58360　 487.39% -15.64%
＜6226＞ 守谷輸送機工業　　 　812500 　142520　 470.10% 12.9%
＜4619＞ 日特塗料　　　　　 　293000 　54660　 436.04% 7.46%
＜6095＞ メドピア　　　　　 　1041100 　197000　 428.48% 10.84%
＜9830＞* トラスコ中山　　　 　527600 　101400　 420.32% 9.39%
<7794> イーディーピー　　 　678100 　131800　 414.49% -9.08%
<8337> 千葉興銀　　　　　 　1583300 　322580　 390.82% 12.97%
<5253> カバー　　　　　　 　16610700 　3579640　 364.03% -6.24%
<4393>* バンクオブイノベ　 　310700 　67240　 362.08% -12.98%
<2613> Jオイル　　　　　 　345800 　75360　 358.86% 2.64%
<6390>* 加藤製　　　　　　 　410300 　89820　 356.80% 10.04%
<6046> リンクバル　　　　 　212800 　47060　 352.19% -15.14%
<4971> メック　　　　　　 　332400 　73900　 349.80% 9.57%
<6412>* 平和　　　　　　　 　1031000 　230140　 347.99% -10.19%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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