百貨店株など軒並み続伸、中国の日本向け団体旅行「きょうにも解禁」とされ期待強まる

■和心はストップ高、空運株や鉄道株も軒並み続伸基調

8月10日朝寄り後の東京株式市場では、百貨店株が軒並み続伸基調で始まり、中国の日本向け団体旅行の解禁が「きょうにも、日本に伝達」(日本経済新聞8月10日付朝刊)とされたことを受けて一段高となっている。

三越伊勢丹HD(三越伊勢丹ホールディングス)<3099>(東証プライム)は8月10日、一段高で始まり、朝寄り後は1748.5円(48.5円高)まで上げて5日続伸基調となり、高島屋<8233>(東証プライム)も2203.0円(59.0円高)まで上げて5日続伸基調。日本航空<9201>(東証プライム)などの空運株、JR東日本(東日本旅客鉄道)<9020>(東証プライム)などのJR各社も高い。和心<9271>(東証グロース)はストップ高の438円(80円高、22%高)となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】１月以来、業績を上方修正して黒字転換した銘柄の決算発表日に注目（2023/04/24）

・【株式市場特集】鉄鋼株、オートバイ株、産業ロボット株をバフェット氏へ推薦（2023/04/17）

・【株式市場特集】「楽しい株式投資」を提案！大谷翔平・ＷＢＣ関連株と藤井聡太関連株（2023/04/10）

・【株式市場特集】消費関連の最出遅れ株、サードパーティー銘柄ともいうべき食品・水産物の卸売株に注目（2023/04/03）

