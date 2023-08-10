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百貨店株など軒並み続伸、中国の日本向け団体旅行「きょうにも解禁」とされ期待強まる

2023年8月10日 09:42

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■和心はストップ高、空運株や鉄道株も軒並み続伸基調

　8月10日朝寄り後の東京株式市場では、百貨店株が軒並み続伸基調で始まり、中国の日本向け団体旅行の解禁が「きょうにも、日本に伝達」(日本経済新聞8月10日付朝刊)とされたことを受けて一段高となっている。

　三越伊勢丹HD(三越伊勢丹ホールディングス)<3099>(東証プライム)は8月10日、一段高で始まり、朝寄り後は1748.5円(48.5円高)まで上げて5日続伸基調となり、高島屋<8233>(東証プライム)も2203.0円(59.0円高)まで上げて5日続伸基調。日本航空<9201>(東証プライム)などの空運株、JR東日本(東日本旅客鉄道)<9020>(東証プライム)などのJR各社も高い。和心<9271>(東証グロース)はストップ高の438円(80円高、22%高)となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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