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東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
水産・農林業が上昇率トップ。そのほか医薬品、繊維業、精密機器、石油・石炭製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか建設業、その他 金融業、銀行業、卸売業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 533.39 ／ 3.44
2. 医薬品 ／ 3,553.39 ／ 2.32
3. 繊維業 ／ 666.33 ／ 2.18
4. 精密機器 ／ 10,835.01 ／ 2.10
5. 石油・石炭製品 ／ 1,210.47 ／ 1.87
6. 不動産業 ／ 1,563.63 ／ 1.75
7. 鉱業 ／ 543.44 ／ 1.59
8. 鉄鋼 ／ 742.1 ／ 1.56
9. 化学工業 ／ 2,332.24 ／ 1.40
10. 保険業 ／ 1,522.31 ／ 1.15
11. その他製品 ／ 4,096.98 ／ 1.06
12. ゴム製品 ／ 4,075.87 ／ 1.01
13. 小売業 ／ 1,577.06 ／ 0.77
14. サービス業 ／ 2,645.38 ／ 0.73
15. 情報・通信業 ／ 5,189.01 ／ 0.62
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,468.39 ／ 0.54
17. 陸運業 ／ 2,080.99 ／ 0.43
18. 機械 ／ 2,687.47 ／ 0.32
19. ガラス・土石製品 ／ 1,218.71 ／ 0.16
20. 空運業 ／ 255.38 ／ 0.03
21. 電気機器 ／ 3,980.56 ／ 0.01
22. 証券業 ／ 409.73 ／ 0.01
23. 輸送用機器 ／ 4,042.84 ／ 0.01
24. 金属製品 ／ 1,238.45 ／ -0.05
25. 非鉄金属 ／ 1,122.39 ／ -0.12
26. パルプ・紙 ／ 492.03 ／ -0.16
27. 海運業 ／ 1,389.29 ／ -0.18
28. 食料品 ／ 2,001.01 ／ -0.28
29. 卸売業 ／ 3,185.04 ／ -0.47
30. 銀行業 ／ 236.09 ／ -0.62
31. その他金融業 ／ 832.25 ／ -0.66
32. 建設業 ／ 1,420.06 ／ -0.82
33. 電力・ガス業 ／ 436.25 ／ -1.10《CS》
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