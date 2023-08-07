*15:37JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ

水産・農林業が上昇率トップ。そのほか医薬品、繊維業、精密機器、石油・石炭製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか建設業、その他 金融業、銀行業、卸売業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 533.39 ／ 3.44

2. 医薬品 ／ 3,553.39 ／ 2.32

3. 繊維業 ／ 666.33 ／ 2.18

4. 精密機器 ／ 10,835.01 ／ 2.10

5. 石油・石炭製品 ／ 1,210.47 ／ 1.87

6. 不動産業 ／ 1,563.63 ／ 1.75

7. 鉱業 ／ 543.44 ／ 1.59

8. 鉄鋼 ／ 742.1 ／ 1.56

9. 化学工業 ／ 2,332.24 ／ 1.40

10. 保険業 ／ 1,522.31 ／ 1.15

11. その他製品 ／ 4,096.98 ／ 1.06

12. ゴム製品 ／ 4,075.87 ／ 1.01

13. 小売業 ／ 1,577.06 ／ 0.77

14. サービス業 ／ 2,645.38 ／ 0.73

15. 情報・通信業 ／ 5,189.01 ／ 0.62

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,468.39 ／ 0.54

17. 陸運業 ／ 2,080.99 ／ 0.43

18. 機械 ／ 2,687.47 ／ 0.32

19. ガラス・土石製品 ／ 1,218.71 ／ 0.16

20. 空運業 ／ 255.38 ／ 0.03

21. 電気機器 ／ 3,980.56 ／ 0.01

22. 証券業 ／ 409.73 ／ 0.01

23. 輸送用機器 ／ 4,042.84 ／ 0.01

24. 金属製品 ／ 1,238.45 ／ -0.05

25. 非鉄金属 ／ 1,122.39 ／ -0.12

26. パルプ・紙 ／ 492.03 ／ -0.16

27. 海運業 ／ 1,389.29 ／ -0.18

28. 食料品 ／ 2,001.01 ／ -0.28

29. 卸売業 ／ 3,185.04 ／ -0.47

30. 銀行業 ／ 236.09 ／ -0.62

31. その他金融業 ／ 832.25 ／ -0.66

32. 建設業 ／ 1,420.06 ／ -0.82

33. 電力・ガス業 ／ 436.25 ／ -1.10《CS》