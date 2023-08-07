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出来高変化率ランキング（14時台）～JエスコムHD、大成建がランクイン

2023年8月7日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～JエスコムHD、大成建がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月7日　14:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5246＞ ELEMENTS　 　4684900 　224520　 1986.63% 13.12%
＜3320＞ クロスプラス　　　 　306300 　31000　 888.06% 16.67%
＜9827＞ リリカラ　　　　　 　1892200 　219420　 762.36% 12.76%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　 　357300 　51940　 587.91% 8.07%
＜4686＞ ジャストシス　　　 　517200 　76800　 573.44% -9.76%
＜5602＞ 栗本鉄　　　　　　 　368000 　54840　 571.04% 12.07%
＜9684＞ スクエニHD　　　 　3848100 　587000　 555.55% -12.76%
＜2001＞ ニップン　　　　　 　610700 　98080　 522.65% 7.82%
＜6240＞ ヤマシンF　　　　 　3833500 　617480　 520.83% 14.92%
＜7184＞ 富山第一銀行　　　 　5246400 　894560　 486.48% 21.28%
＜6962＞ 大真空　　　　　　 　1548600 　264560　 485.35% 11.11%
＜6016＞ ジャパンエン　　　 　390600 　67940　 474.92% 14.93%
＜2918＞ わらべ日洋　　　　 　467200 　82200　 468.37% -4.17%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　2061000 　378740　 444.17% -4.89%
＜2418＞ ツカダGHD　　　 　844900 　156340　 440.42% 3.37%
＜6457＞ グローリー　　　　 　1506700 　281700　 434.86% 10.52%
＜5533＞ エリッツHD　　　 　41000 　7780　 426.99% 12.33%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　658400 　128880　 410.86% 7.01%
＜6099＞ エラン　　　　　　 　729500 　143160　 409.57% -5.81%
＜4061＞ デンカ　　　　　　 　2326600 　462460　 403.09% -6.59%
<4477> BASE　　　　　 　23836100 　4906780　 385.78% 14.78%
<6958> CMK　　　　　　 　1570100 　325280　 382.69% 16.67%
<4114> 日触媒　　　　　　 　369500 　77360　 377.64% 9.14%
<5985> サンコール　　　　 　544900 　114800　 374.65% -8.05%
<7806> MTG　　　　　　 　259200 　57480　 350.94% -4.14%
<3779>* JエスコムHD　　 　4604800 　1042700　 341.62% 31.3%
<1801>* 大成建　　　　　　 　2483300 　576520　 330.74% -9.03%
<5410>* 合同鉄　　　　　　 　707100 　164360　 330.21% 7.4%
<2121> MIXI　　　　　 　1106300 　260460　 324.75% -6.63%
<5248>* テクノロジーズ　　 　249600 　59580　 318.93% 15.57%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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