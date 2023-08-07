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出来高変化率ランキング（14時台）～JエスコムHD、大成建がランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～JエスコムHD、大成建がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月7日 14:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5246＞ ELEMENTS 4684900 224520 1986.63% 13.12%
＜3320＞ クロスプラス 306300 31000 888.06% 16.67%
＜9827＞ リリカラ 1892200 219420 762.36% 12.76%
＜2288＞ 丸大食 357300 51940 587.91% 8.07%
＜4686＞ ジャストシス 517200 76800 573.44% -9.76%
＜5602＞ 栗本鉄 368000 54840 571.04% 12.07%
＜9684＞ スクエニHD 3848100 587000 555.55% -12.76%
＜2001＞ ニップン 610700 98080 522.65% 7.82%
＜6240＞ ヤマシンF 3833500 617480 520.83% 14.92%
＜7184＞ 富山第一銀行 5246400 894560 486.48% 21.28%
＜6962＞ 大真空 1548600 264560 485.35% 11.11%
＜6016＞ ジャパンエン 390600 67940 474.92% 14.93%
＜2918＞ わらべ日洋 467200 82200 468.37% -4.17%
＜3103＞ ユニチカ 2061000 378740 444.17% -4.89%
＜2418＞ ツカダGHD 844900 156340 440.42% 3.37%
＜6457＞ グローリー 1506700 281700 434.86% 10.52%
＜5533＞ エリッツHD 41000 7780 426.99% 12.33%
＜4588＞ オンコリス 658400 128880 410.86% 7.01%
＜6099＞ エラン 729500 143160 409.57% -5.81%
＜4061＞ デンカ 2326600 462460 403.09% -6.59%
<4477> BASE 23836100 4906780 385.78% 14.78%
<6958> CMK 1570100 325280 382.69% 16.67%
<4114> 日触媒 369500 77360 377.64% 9.14%
<5985> サンコール 544900 114800 374.65% -8.05%
<7806> MTG 259200 57480 350.94% -4.14%
<3779>* JエスコムHD 4604800 1042700 341.62% 31.3%
<1801>* 大成建 2483300 576520 330.74% -9.03%
<5410>* 合同鉄 707100 164360 330.21% 7.4%
<2121> MIXI 1106300 260460 324.75% -6.63%
<5248>* テクノロジーズ 249600 59580 318.93% 15.57%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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