*17:11JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は146円36銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年9月限

寄付146円34銭 高値146円40銭 安値146円24銭 引け146円36銭

売買高総計18291枚

2年 451回 0.022％

5年 159回 0.212％

10年 371回 0.646％

20年 185回 1.326％

債券先物9月限は、146円34銭で取引を開始。米金利上昇にも夜間取引での下げ渋りを受けて買いが先行したとみられ、146円40銭まで上げた。その後、日銀の臨時オペ通告がなかったことで売られたといわれ、146円24銭まで下げたが、引けにかけては週末手仕舞いか買い戻された。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、10年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.91％、10年債は4.18％、30年債は4.29％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.61％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.19％、NZ10年債は4.79％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・7月建設業PMI（予想：48.0、6月：48.9）

・18:00 ユーロ圏・6月小売売上高（前月比予想：+0.3％、5月：0.0％）

・21:30 米・7月非農業部門雇用者数（予想：+20.0万人、6月：+20.9万人）

・21:30 米・7月失業率（予想：3.6％、6月：3.6％）

・21:30 米・7月平均時給（前月比予想：+4.2％、6月：+4.4％）

・21:30 カナダ・7月失業率（予想：5.5％、6月：5.4％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》