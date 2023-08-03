Ａｉｍｉｎｇ　大幅に反発、23年12月期第3四半期の営業利益予想3.12億円、四半期別で赤字縮小／新興市場スナップショット

*09:32JST <3911> Ａｉｍｉｎｇ 469 +45

大幅に反発。23年12月期第3四半期累計（23年1-9月）の営業損益予想を3.12億円の黒字と発表している。第2四半期累計（23年1-6月）の実績は4.19億円の黒字となり、会社計画（5.46億円の黒字）を下回った。広告宣伝費や開発費の増加が要因。ただ、四半期別にみると、第2四半期実績（1.57億円の赤字）に比べ第3四半期予想（1.07億円の赤字）は赤字額が縮小しており、先行きへの期待から買いが優勢となっているようだ。《ST》