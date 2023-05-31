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ノムラシステムコーポレーション グループ展開コンサルティングプロジェクトを受注
記事提供元：フィスコ
*11:06JST ノムラシステムコーポレーション---グループ展開コンサルティングプロジェクトを受注
ノムラシステムコーポレーション＜3940＞は30日、国内最大放送網の持ち株会社からグループ展開コンサルティングプロジェクトを受注したと発表。
国内最大放送網をもつ放送会社グループ企業で進めていたクラウドシステム(会計SAPS/4HANA)およびタレントマネジメント(SAP SuccessFactors)への導入コンサルティングプロジェクトの完遂で、持ち株会社から他グループへのグループ展開コンサルティングプロジェクトとして3億円弱を受注した。《SI》
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