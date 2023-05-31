*08:27JST 5/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31328.16、+94.62）

・ナスダック総合指数は上昇（13017.43、+41.74）

・SOX指数は上昇（3549.39、+3.72）

・VIX指数は横ばい（17.46、+0.00）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（33042.78、-50.56）

・1ドル＝139.70-80円

・シカゴ日経先物は下落（31145、大阪比-235）

・米原油先物は下落（69.46、-3.21）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・小売売上高（4月）

・百貨店売上高（4月）

・スーパー売上高（4月）

・鉱工業生産指数（4月）

・住宅着工件数（4月）

・建設受注（4月）

・消費動向調査（5月）

・石油製品価格（29日）

・日銀「国際コンファランス」で植田総裁が開会あいさつ

・参院本会議

・豪消費者物価指数（4月）

・中国製造業PMI（5月）

・中国非製造業PMI（5月）

・中国総合PMI（5月）

・タイ中央銀行が政策金利発表

・インド財政赤字（3月）

・インドGDP（1-3月）

・インド年間GDP予想（2023年）

・トルコGDP（1-3月）

・独失業率（失業保険申請率）（5月）

・独消費者物価指数（5月）

・独7年物国債入札

・南ア貿易収支（4月）

・ブラジル基礎的財政収支（4月）

・ブラジル純債務対GDP比（4月）

・ブラジル全国失業率（4月）

・カナダGDP（1-3月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）

・米JOLT求人件数（4月）

・米ボストン連銀総裁とボウマンFRB（連邦準備制度理事会）理事がイベント開会のあ

いさつ

・米ボストン連銀総裁がイベント閉会のあいさつ

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表

・北大西洋条約機構（NATO）外相非公式会合（6月1日まで）《ST》