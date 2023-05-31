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5/31の強弱材料
*08:27JST 5/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31328.16、+94.62）
・ナスダック総合指数は上昇（13017.43、+41.74）
・SOX指数は上昇（3549.39、+3.72）
・VIX指数は横ばい（17.46、+0.00）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（33042.78、-50.56）
・1ドル＝139.70-80円
・シカゴ日経先物は下落（31145、大阪比-235）
・米原油先物は下落（69.46、-3.21）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・小売売上高（4月）
・百貨店売上高（4月）
・スーパー売上高（4月）
・鉱工業生産指数（4月）
・住宅着工件数（4月）
・建設受注（4月）
・消費動向調査（5月）
・石油製品価格（29日）
・日銀「国際コンファランス」で植田総裁が開会あいさつ
・参院本会議
・豪消費者物価指数（4月）
・中国製造業PMI（5月）
・中国非製造業PMI（5月）
・中国総合PMI（5月）
・タイ中央銀行が政策金利発表
・インド財政赤字（3月）
・インドGDP（1-3月）
・インド年間GDP予想（2023年）
・トルコGDP（1-3月）
・独失業率（失業保険申請率）（5月）
・独消費者物価指数（5月）
・独7年物国債入札
・南ア貿易収支（4月）
・ブラジル基礎的財政収支（4月）
・ブラジル純債務対GDP比（4月）
・ブラジル全国失業率（4月）
・カナダGDP（1-3月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）
・米JOLT求人件数（4月）
・米ボストン連銀総裁とボウマンFRB（連邦準備制度理事会）理事がイベント開会のあ
いさつ
・米ボストン連銀総裁がイベント閉会のあいさつ
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表
・北大西洋条約機構（NATO）外相非公式会合（6月1日まで）《ST》
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