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前日に動いた銘柄 part1 アミタHD、ispace、マークラインズなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 アミタHD、ispace、マークラインズなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
アミタHD＜2195＞ 912 +150
インドネシア大手セメント会社と「共同事業調査のための覚書」締結。
ispace＜9348＞ 1147 +138
民間月面探査のミッション2やミッション3の受注見通しに変更なし。
PKSHA Technology＜3993＞ 2181 +117
アイリスオーヤマがAI対話エンジン「PKSHA Chatbot」を導入。
JSP＜7942＞ 1689 +60
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
相模ゴム＜5194＞ 800 -85
24年3月期経常利益が33.7％減予想と発表
光陽社＜7946＞ 1709 -239
24年3月期経常利益が33.2％減予想と発表。
アドバンテッジリスクマネジメント＜8769＞ 578 +71
今期大幅増益見通しをポジティブ視の動き継続。
マークラインズ＜3901＞ 2637 +239
情報プラットフォームの利用料金改定へ。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 5560 +370
半導体関連中小型の一角が強い動きに。
シンクロ・フード＜3963＞ 669 +36
好決算評価の流れが継続する形に。
フジクラ＜5803＞ 1036 +73
中期経営計画をポジティブ評価へ。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 2276 +120
いちよし証券ではフェアバリュー引き上げ。
東京海上＜8766＞ 3024 +163.5
相対的な好ガイダンスに加えて株主還元策もポジティブ視。
ニフコ＜7988＞ 4025 +205
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
アーレスティ＜5852＞ 651 -33
ガイダンス好感で先週末は大幅高に。
東洋証券＜8614＞ 300 -21
320円レベルの節目割り込んで見切り売り優勢に。
ダイコク電機＜6430＞ 3100 -225
決算評価の流れ一巡感で利食い売り優勢か。
日本通信＜9424＞ 272 -12
上値の重さ意識して見切り売り優勢か。
アシックス＜7936＞ 3850 -115
米フットロッカーが業績見通し引き下げで株価下落。
チェンジHD＜3962＞ 2055 -61
年初来安値水準意識して処分売り急がれるか。
サニックス<4651> 295 -13
目先の上値到達感も広がり手仕舞い売り。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2083 -41
IRイベント開催もポジティブインパクトは限定的か。
グリー<3632> 686 -20
「aumo」のグローバル展開開始などで直近上昇の反動も。《CS》
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