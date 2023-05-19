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串カツ田中など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3547＞ ;串カツ田中;145%;38900;1.53;1698;-12 ＜9384＞ ;内外トランス;137%;24800;0.59;2482;9 ＜1593＞ ;MXS400;127%;454;0.26;20200;15 ＜2678＞ ;アスクル;105%;445200;0.09;1897;23 ＜7564＞ ;ワークマン;102%;106300;2.17;5440;-20 ＜4769＞ ;ＩＣ;100%;100;4.50;917;12 ＜9130＞ ;共栄タンカー;96%;9300;13.09;857;-5 ＜3656＞ ;ＫＬａｂ;91%;387400;11.39;374;-8 ＜9090＞ ;ＡＺ－ＣＯＭ丸和HD;89%;114000;0.55;2130;-17 ＜3198＞ ;SFP;89%;87100;0.27;2021;-53 ＜3252＞ ;地主;89%;61200;0.07;1932;-23 ＜1682＞ ;白金先物;78%;700;5.32;247.1;0.1 ＜4745＞ ;東京個別;76%;29300;0.77;540;0 ＜4594＞ ;ブライトパス;76%;441800;4.76;144;3 ＜8013＞ ;ナイガイ;70%;1900;38.96;268;1 ＜3571＞ ;ソトー;64%;1400;7.44;801;0 ＜5237＞ ;ノザワ;63%;2200;20.21;724;5 ＜3341＞ ;日本調剤;61%;52200;0.81;1130;0 ＜7187＞ ;Ｊリース;60%;59500;5.83;2071;-17 ＜9424＞ ;日本通信;60%;2009800;1.65;284;-8
[コメント]串カツ田中ホールディングス＜3547＞がランクイン。リオープン関連銘柄の一角と位置付けられながらも出遅れ感があり、注目が集まっている。第1四半期の営業損益は1.91億円の黒字に転換している。《FA》
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