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カラダノート 家族サポート事業の2023年4月度月次契約者数推移
記事提供元：フィスコ
*09:14JST カラダノート---家族サポート事業の2023年4月度月次契約者数推移
カラダノート＜4014＞は17日、家族サポート事業(保険代理事業「かぞくの保険」、宅配水事業「カラダノートウォーター」)の2023年4月度月次契約者数推移を発表した。
純増数は前月より減少したものの、累計契約者数は堅調に増加。その結果、4月末時点で純増数498件、契約者数7,140件となり、今期最高を更新した。
同社は、2023年7月期も、家族サポート事業の拡大に向け注力している。今後も、多くの人の健康を支え、日本の社会課題の解決に取り組むべく、その他のサービスの拡張も検討してゆく。《SI》
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