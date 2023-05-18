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東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか精密機器、機械、海運業、卸売業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、陸運業、水産・農林業、食料品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 3,902.14 ／ 3.14
2. 精密機器 ／ 10,371.22 ／ 2.49
3. 機械 ／ 2,492.39 ／ 2.27
4. 海運業 ／ 1,089.81 ／ 2.27
5. 卸売業 ／ 2,738.98 ／ 1.91
6. 輸送用機器 ／ 3,387.78 ／ 1.53
7. その他製品 ／ 4,065.2 ／ 1.48
8. 化学工業 ／ 2,244.85 ／ 1.18
9. 非鉄金属 ／ 1,058.21 ／ 1.13
10. 鉱業 ／ 437.96 ／ 1.11
11. 銀行業 ／ 206.45 ／ 0.90
12. 鉄鋼 ／ 616.93 ／ 0.86
13. その他金融業 ／ 768.56 ／ 0.80
14. サービス業 ／ 2,605.64 ／ 0.74
15. 金属製品 ／ 1,218.54 ／ 0.56
16. 繊維業 ／ 673.73 ／ 0.54
17. ガラス・土石製品 ／ 1,155.15 ／ 0.50
18. 保険業 ／ 1,424.83 ／ 0.33
19. 証券業 ／ 364.61 ／ 0.20
20. 医薬品 ／ 3,622.88 ／ 0.14
21. 石油・石炭製品 ／ 1,098.76 ／ 0.12
22. 小売業 ／ 1,565.46 ／ 0.09
23. ゴム製品 ／ 3,960.63 ／ -0.02
24. 不動産業 ／ 1,486.97 ／ -0.09
25. 情報・通信業 ／ 5,069.92 ／ -0.14
26. 建設業 ／ 1,351.99 ／ -0.27
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,337.31 ／ -0.33
28. 空運業 ／ 238.6 ／ -0.62
29. 食料品 ／ 2,020.04 ／ -0.67
30. 水産・農林業 ／ 501.16 ／ -0.69
31. 陸運業 ／ 2,119. ／ -0.87
32. パルプ・紙 ／ 471.39 ／ -1.61
33. 電力・ガス業 ／ 395.73 ／ -2.75《CS》
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