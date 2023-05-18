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出来高変化率ランキング（10時台）～1stコーポ、DMPなどがランクイン
*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～1stコーポ、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 10:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6696＞ トラースOP 5546100 456240 1115.61% 12.45%
＜2294＞ 柿安本店 172800 25920 566.67% 4.89%
＜1476＞ iSJリート 275459 50125.2 449.54% -0.21%
＜2625＞ iFTP年4 157008 31795.6 393.8% 0.84%
＜6181＞ タメニー 2122500 470980 350.66% -1.79%
＜3034＞ クオールHD 2474500 573940 331.14% 9.66%
＜1486＞ 日興米債ヘ無 1597 460.2 247.02% 0.07%
＜3641＞ パピレス 85200 25020 240.53% -1.27%
＜2556＞ One東証REIT 21640 6410 237.6% -0.18%
＜2840＞ iFEナ100無 11406 3478.4 227.91% 1.45%
＜3843＞ FB 117000 38680 202.48% 0.63%
＜5247＞ BTM 364000 124680 191.95% -3.33%
＜1482＞* iシェアーズ 88322 31219.2 182.91% -0.26%
＜1345＞ 上場Jリート 99800 35480 181.29% -0.11%
＜9560＞ プログリット 323400 125380 157.94% 2.9%
＜8304＞ あおぞら 3781900 1478920 155.72% 2.67%
＜1546＞ NYダウ30 8989 3592.8 150.19% 1.47%
＜1545＞ NASDAQ投 141539 60331.4 134.6% 1.34%
＜1547＞ 上場米国 73290 32104 128.29% 1.44%
＜2634＞* 野村SPH有 407770 181850 124.23% 0.94%
<1430>* 1stコーポ 96200 43400 121.66% -1.16%
<4384> ラクスル 934100 454060 105.72% 6.26%
<1348>* MXSトピクス 224130 113510 97.45% 0.85%
<5337> ダントーHD 531000 270040 96.64% 16.29%
<3652>* DMP 232900 122480 90.15% 10.75%
<8237> 松屋 215100 113200 90.02% 1.23%
<1591> J日経400 8487 4519 87.81% 0.96%
<6758>* ソニーG 5248100 2839340 84.84% 6.55%
<6736> サン電子 71200 38860 83.22% -4.13%
<1368>* iFreeTPXDベア 78477 45463.6 72.62% -1.82%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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