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出来高変化率ランキング（10時台）～1stコーポ、DMPなどがランクイン

2023年5月18日 10:50

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記事提供元：フィスコ

*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～1stコーポ、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月18日　10:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6696＞ トラースOP　　　 5546100 　456240　 1115.61% 12.45%
＜2294＞ 柿安本店　　　　　　172800 　25920　 566.67% 4.89%
＜1476＞ iSJリート　　　　275459 　50125.2　 449.54% -0.21%
＜2625＞ iFTP年4　　　　157008 　31795.6　 393.8% 0.84%
＜6181＞ タメニー　　　　　　2122500 　470980　 350.66% -1.79%
＜3034＞ クオールHD　　　　2474500 　573940　 331.14% 9.66%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　　1597 　460.2　 247.02% 0.07%
＜3641＞ パピレス　　　　　　85200 　25020　 240.53% -1.27%
＜2556＞ One東証REIT　　　　　21640 　6410　 237.6% -0.18%
＜2840＞ iFEナ100無　　11406 　3478.4　 227.91% 1.45%
＜3843＞ FB　　　　　　　　117000 　38680　 202.48% 0.63%
＜5247＞ BTM　　　　　　　364000 　124680　 191.95% -3.33%
＜1482＞* iシェアーズ　　　　88322 　31219.2　 182.91% -0.26%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　99800 　35480　 181.29% -0.11%
＜9560＞ プログリット　　　　323400 　125380　 157.94% 2.9%
＜8304＞ あおぞら　　　　　　3781900 　1478920　 155.72% 2.67%
＜1546＞ NYダウ30　　　　8989 　3592.8　 150.19% 1.47%
＜1545＞ NASDAQ投　　　141539 　60331.4　 134.6% 1.34%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　73290 　32104　 128.29% 1.44%
＜2634＞* 野村SPH有　　　　407770 　181850　 124.23% 0.94%
<1430>* 1stコーポ　　　　96200 　43400　 121.66% -1.16%
<4384> ラクスル　　　　　　934100 　454060　 105.72% 6.26%
<1348>* MXSトピクス　　　224130 　113510　 97.45% 0.85%
<5337> ダントーHD　　　　531000 　270040　 96.64% 16.29%
<3652>* DMP　　　　　　　232900 　122480　 90.15% 10.75%
<8237> 松屋　　　　　　　　215100 　113200　 90.02% 1.23%
<1591> J日経400　　　　8487 　4519　 87.81% 0.96%
<6758>* ソニーG　　　　　　5248100 　2839340　 84.84% 6.55%
<6736> サン電子　　　　　　71200 　38860　 83.22% -4.13%
<1368>* iFreeTPXDベア　　　78477 　45463.6　 72.62% -1.82%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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