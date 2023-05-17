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学情 採用ニーズの拡大を的確に捉え、4月末時点の累計受注高は前年同時期比34.7％増に
記事提供元：フィスコ
*11:15JST 学情---採用ニーズの拡大を的確に捉え、4月末時点の累計受注高は前年同時期比34.7％増に
学情＜2301＞は15日、2023年4月末時点の累計受注高が前年同時期比34.7％増となったことを発表した。
4月単月の受注高についても、前年同月比9.5％増と堅調に推移。累計・単月ともに前年同時期を上回る受注高となっている。
同社は、今後も求職者・学生、企業に支持されるサービスを提供することで、シェア拡大・売上の増加を目指す。《YI》
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