*11:27JST システムサポート---Automation AnywhereよりPlatinum Business Partnerに認定

システムサポート＜4396＞は15日、RPAの世界的リーダーであるAutomation AnywhereのPlatinum Business Partnerに認定されたことを発表。



今回の認定は、同社のAutomation Anywhere製品の販売・導入実績や、同社社員のAutomation Anywhereの専門資格の取得数等が、Automation Anywhereのパートナープログラムの評価基準を満たしたことによるもの。なお認定の期間は2023年2月1日～2024年1月31日の1年間。



同社は、今後もAutomation Anywhere製品の販売から導入・運用支援までの一貫したサービス提供を通じて、顧客の業務プロセスの自動化推進や業務改革に貢献していく。《AS》