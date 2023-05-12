*16:03JST アドバンスクリエイト---第2四半期単体（23年1月-3月）では売上利益とも過去最高、期初の想定通り黒字転換

アドバンスクリエイト＜8798＞は12日、23年9月期2Q（22年10月-23年3月）連結決算を発表。売上高が前年同期比8.9%増の64.54億円、営業利益が7.62億円、経常利益が6.66億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が3.24億円となった。

23年1月-3月の業績としては、売上、各利益共に過去最高を更新。1Qに計上していた赤字を解消して黒字に転換した。

他方、コロナ禍におけるみなし入院に係る再保険金の支払いや、円安を背景とした外貨建て保険の解約等の影響を考慮し、任意で業績の下方修正を発表。23年9月期通期業績は、売上高が前期比26.9％増の150.50億円、営業利益が同43.1％増の29.50億円、経常利益が同39.0％増の28.00億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同29.6％増の17.00億円に修正した。《YI》