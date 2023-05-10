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前日に動いた銘柄 part2 スーパーバッグ、ピアズ、GNIなど

2023年5月10日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 スーパーバッグ、ピアズ、GNIなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
ユニ・チャーム＜8113＞ 5269 -247
第1四半期は市場コンセンサスを下振れ。

ブラザー工業＜6448＞ 2065 -71
前期業績は従来計画を大幅下振れ着地。

ワールド＜3612＞ 1526 -45
決算発表で出尽くし感か、利食い売り優勢に。

HOYA＜7741＞ 14950 -115
8日は決算発表後に買い優勢となっていたが。

日本郵船＜9101＞ 3168 +15.0
業績観測報道を受けて過度な警戒感が後退。

セルシス＜3663＞ 764+100
第1四半期の2ケタ増益決算を買い材料視。

大水＜7538＞ 314 +61
業績上方修正にポジティブなインパクト。

ビューティ花壇＜3041＞ 414 +80
特に材料観測されず。

スーパーバッグ＜3945＞ 1694 +300
前期業績予想を上方修正へ。

セーラー万年筆＜7992＞ 171 +13
広島サミットで各国首脳への記念品に同社万年筆と。

リリカラ＜9827＞ 631 +67
第1四半期大幅増益決算を引き続き材料視。

ヘリオステクノ＜6927＞ 813 +43
今期大幅増益見通しをポジティブ視。

日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1403 -227
上半期は2ケタ経常減益に。

日本パレットプール＜4690＞ 2196 -259
今期の営業減益見通しをネガティブ視。

アルメディオ＜7859＞ 377 -35
最終損益予想は下方修正で。

THECOO＜4255＞ 832 -73
従業員による不正行為及び特別調査委員会の設置について発表。

TMN＜5258＞ 1388 +25
23年3月期予想を上方修正、営業利益は4.18億円から5.60億円に。

GNI＜2160＞ 1135 +104
連結子会社Cullgenが新しい資金調達で4000万米ドル調達と発表。

ユニネク＜3566＞ 627 -6
引き続き好調な月次業績を評価した動き。

ルーデン＜1400＞ 130 +11
9日も低位株への物色活発。

ピアズ<7066> 1370+300
23年9月期予想を上方修正、各利益予想レンジを大幅に引き上げ。

JIG－SAW<3914> 4810 -25
第1四半期の営業利益は前年同期比28.2％増の2.16億円で着地。

イルグルム<3690> 630 -78
23年9月期予想を下方修正、期末配当も小幅ながら減額。

FRONTEO<2158> 645 +8
顧客の声からインサイトを導き出すAIソリューション開発。

ロコンド<3558> 1639 -4
「リーボック公式チャンネル」でコラボスニーカー開発会議の配信開始。《CS》

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