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[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で

2023年5月10日 03:35

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記事提供元：フィスコ

*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場を受け、オプション売りが継続した。
__NEW_LINE_リスクリバーサルも引き続き動意乏しく小動きに終始。

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■変動率

・1カ月物10.00%⇒9.57％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.88%⇒10.56 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.77%⇒10.54 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.32%⇒10.16%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.46%⇒+1.45%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.85%⇒+1.85%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.72%⇒+1.72%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.47%⇒+1.49%（08年10/27=+10.71％）

_NEW_LINE__《KY》

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