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NY外為：ドル軟化、ウィリアムズ米NY連銀総裁が追加利上げの必要性に言及せず
記事提供元：フィスコ
*01:42JST NY外為：ドル軟化、ウィリアムズ米NY連銀総裁が追加利上げの必要性に言及せず
NY連銀のウィリアムズ総裁はNYエコノミッククラブでの講演で、「インフレは高過ぎる」「労働需要は緩やかに鈍化も依然強い」と言及したものの、追加利上げの必要性には言及せず利上げ停止の思惑が強まった。
__NEW_LINE_米国債相場は入札やインフレ指標の発表を控え、軟調推移を継続。10年債利回りは3.52％まで上昇。ドルは伸び悩んだ。ドル・円はドル・円は135円20銭で伸び悩み。ユーロ・ドルは1.0960ドルで下げ止まった。ポンド・ドルは1.2578ドルの安値から1.2623ドルまで上昇。
_NEW_LINE__《KY》
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