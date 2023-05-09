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東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
*16:01JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか卸売業、輸送用機器、保険業、電力・ガス業、海運業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 644.93 ／ 6.12
2. 卸売業 ／ 2,668.18 ／ 2.68
3. 輸送用機器 ／ 3,323.84 ／ 2.38
4. 保険業 ／ 1,370.51 ／ 1.95
5. 電力・ガス業 ／ 395.76 ／ 1.77
6. 海運業 ／ 1,136.41 ／ 1.72
7. 銀行業 ／ 196.9 ／ 1.71
8. その他金融業 ／ 742.46 ／ 1.50
9. 建設業 ／ 1,323.85 ／ 1.38
10. 証券業 ／ 359.09 ／ 1.37
11. 電気機器 ／ 3,692.25 ／ 1.35
12. パルプ・紙 ／ 469.46 ／ 1.15
13. サービス業 ／ 2,532.75 ／ 1.14
14. 鉱業 ／ 435.1 ／ 1.05
15. 医薬品 ／ 3,586.27 ／ 0.99
16. ゴム製品 ／ 3,896.26 ／ 0.96
17. 機械 ／ 2,414.49 ／ 0.88
18. 情報・通信業 ／ 4,979.95 ／ 0.86
19. 小売業 ／ 1,505.95 ／ 0.86
20. 不動産業 ／ 1,472.25 ／ 0.80
21. ガラス・土石製品 ／ 1,158.81 ／ 0.80
22. 石油・石炭製品 ／ 1,129.42 ／ 0.77
23. 水産・農林業 ／ 500. ／ 0.75
24. 食料品 ／ 1,999.27 ／ 0.75
25. 金属製品 ／ 1,207.32 ／ 0.73
26. 非鉄金属 ／ 1,114.46 ／ 0.65
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,335.48 ／ 0.53
28. 陸運業 ／ 2,057.74 ／ 0.49
29. 化学工業 ／ 2,196.71 ／ 0.47
30. 精密機器 ／ 10,160.92 ／ 0.33
31. その他製品 ／ 3,884.34 ／ 0.27
32. 繊維業 ／ 667.31 ／ 0.26
33. 空運業 ／ 231.52 ／ -0.54《CS》
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