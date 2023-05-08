*07:50JST ODKソリューションズ---2024年3月期〜2026年3月期の中期経営計画、スタンダード市場の選択申請実施を発表



ODKソリューションズ＜3839＞は28日、2024年3月期～2026年3月期中期経営計画を発表。

グループ全体の基本方針は、「ＯＤＫグループ拡大」である。グループ全体での成長戦略推進を基本戦略とし、重点課題（新事業ポートフォリオの推進、グループシナジーの創出、M＆A・アライアンスの推進）に取り組む。

業績目標（連結）は、2024年3月期は売上高62.00億円、経常利益3.60億円、2026年3月期は売上高85.00億円、経常利益7.00億円である。配当は、年10円の安定配当を堅持する。地盤固めの期間と位置付け、専門性の強化に取組む。既存事業は収益性の向上、新規事業はノウハウ蓄積・研究開発を目指す。

また、同日に東京証券取引所の規則改正に伴い、スタンダード市場の選択申請を行ったこととも発表。

スタンダード市場の上場維持基準は、適合していることを確認している。プライム上場維持基準への適合状況は、2023年3月31日時点で、株主数5,066人（上場維持基準800人）、流通株式数31,755（同20,000）、流通株式時価総額19.1億円（同100.0億円）、流通株式比率38.7％（同35.0％）となっている。《SI》