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今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ売り・円買いが強まる可能性は低い見通し
記事提供元：フィスコ
*08:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ売り・円買いが強まる可能性は低い見通し
ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長く伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による追加利上げ観測が浮上し、148円47銭（2023/4/24）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利上げ観測は後退していないため、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。
【ユーロ売り要因】
・欧米金融システム不安
・欧州諸国の財政悪化、景気後退入りのリスク増大
・ECBは利上げ停止に近づく
【ユーロ買い要因】
・ECBによる追加利上げで日欧金利差拡大予想
・ユーロ圏のインフレ率は高止まりの様相
・年内米利下げ観測《CS》
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