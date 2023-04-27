*08:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ売り・円買いが強まる可能性は低い見通し

ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長く伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による追加利上げ観測が浮上し、148円47銭（2023/4/24）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利上げ観測は後退していないため、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】

・欧米金融システム不安

・欧州諸国の財政悪化、景気後退入りのリスク増大

・ECBは利上げ停止に近づく

【ユーロ買い要因】

・ECBによる追加利上げで日欧金利差拡大予想

・ユーロ圏のインフレ率は高止まりの様相

・年内米利下げ観測《CS》