*12:51JST システムサポート---Dbvisit Partner of the Year Award 2022 を受賞

システムサポート<4396>は20日、Dbvisit Partner of the Year Award 2022 を受賞したと発表。

インサイトテクノロジーより、集計期間:2022年4月1日から2023年3月31日の

Dbvisit Standbyの売上が国内1位の実績となったことに伴い受賞した。

Dbvisit StandbyはDbvisit Software Limitedの製品で、Oracle Standard Editionのために作られたディザスタリカバリ、災害対策ソリューション。国内総販売代理店がインサイトテクノロジー。《SI》