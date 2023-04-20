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NOK　買い気配から大幅高、中計期間中の還元方針や前期増配を発表

2023年4月20日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST NOK---買い気配から大幅高、中計期間中の還元方針や前期増配を発表
NOK＜7240＞は買い気配から大幅高。新中期経営計画期間中の資本政策及び株主還元方針を発表している。3カ年で総額675億円を下限とした株主還元を実施するとし、24年3月期には100億円の自己株式取得を行うほか、配当金は24年3月期から3カ年においてDOE2.5％以上とし、総額375億円を下限にするなどとしている。同時に、23年3月期の期末配当金も25円から50円に引き上げ、年間配当金は前期比25円増の75円配にするとしている。《ST》

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