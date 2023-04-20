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4/20の強弱材料
*08:28JST 4/20
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（12157.23、+3.81）
・1ドル＝134.60-70円
・VIX指数は低下（16.46、-0.37）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（28606.76、-52.07）
・NYダウは下落（33897.01、-79.62）
・シカゴ日経先物は下落（28550、大阪比-30）
・SOX指数は下落（3046.38、-31.34）
・米原油先物は下落（79.24、-1.66）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（3月）
・第3次産業活動指数（2月）
・工作機械受注（3月）
・コンビニエンスストア売上高（3月）
・日銀支店長会議
・日銀地域経済報告（さくらリポート）（4月）
・衆院本会議
・南海化学が新規上場
・ディスコ＜6146＞など決算発表
・NZ消費者物価指数（1-3月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（3月）
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏対外貿易収支（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（4月）
・米中古住宅販売件数（3月）
・米景気先行指数（3月）
・米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー、ボウマンの両理事が講演
・クリーブランド連銀とアトランタ連銀の総裁がそれぞれ講演
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（3月会合）
・米5年物物価連動債入札
・ブラックストーン、AT&T、アメックス、TSMC、ノキアなど決算発表《ST》
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