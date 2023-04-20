*08:28JST 4/20

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（12157.23、+3.81）

・1ドル＝134.60-70円

・VIX指数は低下（16.46、-0.37）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（28606.76、-52.07）

・NYダウは下落（33897.01、-79.62）

・シカゴ日経先物は下落（28550、大阪比-30）

・SOX指数は下落（3046.38、-31.34）

・米原油先物は下落（79.24、-1.66）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（3月）

・第3次産業活動指数（2月）

・工作機械受注（3月）

・コンビニエンスストア売上高（3月）

・日銀支店長会議

・日銀地域経済報告（さくらリポート）（4月）

・衆院本会議

・南海化学が新規上場

・ディスコ＜6146＞など決算発表

・NZ消費者物価指数（1-3月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（3月）

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏対外貿易収支（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（4月）

・米中古住宅販売件数（3月）

・米景気先行指数（3月）

・米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー、ボウマンの両理事が講演

・クリーブランド連銀とアトランタ連銀の総裁がそれぞれ講演

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（3月会合）

・米5年物物価連動債入札

・ブラックストーン、AT&T、アメックス、TSMC、ノキアなど決算発表《ST》