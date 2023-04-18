ラバブルマーケ　大幅に反発、SNSマーケティング支援子会社が地方自治体などの運用支援スタート／新興市場スナップショット

*10:15JST <9254> ラバブルマーケ 1597 +67

大幅に反発。SNSマーケティング支援事業の子会社ジソウ（東京都港区）が地方自治体や飲料メーカー、情報通信など複数社のSNS運用支援をスタートすると発表している。具体的な支援内容は、SNS運用の自走支援やSNSの運用代行、SNS運用に関するセミナー・研修など多岐にわたるという。ジソウは6日に設立したばかりで、順調な滑り出しを好感した向きが買いを入れているようだ。《ST》