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【市場反応】米4月NY連銀製造業景気指数、予想外のプラス、ドル買い

2023年4月17日 21:56

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記事提供元：フィスコ

*21:56JST 【市場反応】米4月NY連銀製造業景気指数、予想外のプラス、ドル買い
米4月NY連銀製造業景気指数は10.8と、予想外に昨年11月来のプラスに改善した。

米国債相場は続落。10年債利回りは3.566％まで急伸した。ドル買いも強まり、ドル・円は133円80銭から134円16銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0980ドルから1.0952ドルまで下落した。

【経済指標】・米・4月NY連銀製造業景気指数：10.8（予想：-18.0、3月：-24.6）《KY》

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