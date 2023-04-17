*17:06JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は147円35銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年6月限

寄付147円45銭 高値147円49銭 安値147円33銭 引け147円35銭

売買高総計10662枚

2年 446回 -0.044％

5年 157回 0.161％

10年 370回 0.478％

20年 183回 1.092％

債券先物6月限は、147円45銭で取引を開始。前週末の米国の追加利上げ継続観測の高まりによる金利上昇を受けて売りが優勢になり、147円49銭から147円33銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.11％、10年債は3.52％、30年債は3.73％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.44％、英国債は3.66％、オーストラリア10年債は3.36％、NZ10年債は4.08％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:30 米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：-18.0、3月：-24.6）

・23:00 米・4月NAHB住宅市場指数（予想：45、3月：44）

・05:00 米・2月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（1月：+319億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》