*08:29JST 4/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28493.47、+336.50）

・シカゴ日経先物は上昇（28490、大阪比+70）

・1ドル＝133.90-00円

・VIX指数は低下（17.07、-0.73）

・米原油先物は上昇（82.52、+0.36）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33886.47、-143.22）

・ナスダック総合指数は下落（12123.47、-42.81）

・SOX指数は下落（3070.45、-4.49）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・主要7カ国（G7）外相会合

・中国1年物中期貸出ファシリティ金利

・インド卸売物価指数（3月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（4月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル経済活動（1月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）

・米NAHB住宅市場指数（4月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（2月）

・独ハノーバーメッセ（21日まで）

・チャールズ・シュワブなど決算発表《ST》