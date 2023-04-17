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4/17の強弱材料

2023年4月17日 08:29

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記事提供元：フィスコ

*08:29JST 4/17
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28493.47、+336.50）
・シカゴ日経先物は上昇（28490、大阪比+70）
・1ドル＝133.90-00円
・VIX指数は低下（17.07、-0.73）
・米原油先物は上昇（82.52、+0.36）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・NYダウは下落（33886.47、-143.22）
・ナスダック総合指数は下落（12123.47、-42.81）
・SOX指数は下落（3070.45、-4.49）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・主要7カ国（G7）外相会合
・中国1年物中期貸出ファシリティ金利
・インド卸売物価指数（3月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（4月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル経済活動（1月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
・米NAHB住宅市場指数（4月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（2月）
・独ハノーバーメッセ（21日まで）
・チャールズ・シュワブなど決算発表《ST》

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