*15:37JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか空運業、証券業、その他製品、石油・石炭製品なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、その他 金融業、サービス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,467.65 ／ 1.05

2. 小売業 ／ 1,445.16 ／ 1.00

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,194.17 ／ 0.89

4. その他金融業 ／ 715.22 ／ 0.63

5. サービス業 ／ 2,481.15 ／ 0.45

6. 不動産業 ／ 1,401.5 ／ 0.34

7. 水産・農林業 ／ 470.34 ／ 0.33

8. 化学工業 ／ 2,155.06 ／ 0.33

9. 精密機器 ／ 9,735.2 ／ 0.26

10. 陸運業 ／ 1,925.83 ／ 0.22

11. ガラス・土石製品 ／ 1,136.68 ／ 0.17

12. 情報・通信業 ／ 4,792.33 ／ 0.16

13. 海運業 ／ 1,214.34 ／ 0.12

14. 機械 ／ 2,270.29 ／ 0.10

15. 鉱業 ／ 440.07 ／ 0.08

16. 卸売業 ／ 2,521.48 ／ 0.03

17. 繊維業 ／ 652.64 ／ 0.03

18. 建設業 ／ 1,209.13 ／ 0.01

19. 電気機器 ／ 3,525.26 ／ -0.10

20. 電力・ガス業 ／ 363.3 ／ -0.15

21. 食料品 ／ 1,877.57 ／ -0.23

22. 金属製品 ／ 1,187.07 ／ -0.27

23. 銀行業 ／ 190.63 ／ -0.43

24. 保険業 ／ 1,303.38 ／ -0.43

25. 非鉄金属 ／ 1,094.88 ／ -0.45

26. 輸送用機器 ／ 3,157.88 ／ -0.48

27. パルプ・紙 ／ 450.54 ／ -0.59

28. ゴム製品 ／ 3,686.8 ／ -0.60

29. 石油・石炭製品 ／ 1,104.54 ／ -0.61

30. その他製品 ／ 3,674.35 ／ -0.75

31. 証券業 ／ 362.01 ／ -0.76

32. 空運業 ／ 215.46 ／ -0.78

33. 鉄鋼 ／ 610.89 ／ -1.13《CS》