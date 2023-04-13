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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか空運業、証券業、その他製品、石油・石炭製品なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、その他 金融業、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,467.65 ／ 1.05
2. 小売業 ／ 1,445.16 ／ 1.00
3. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,194.17 ／ 0.89
4. その他金融業 ／ 715.22 ／ 0.63
5. サービス業 ／ 2,481.15 ／ 0.45
6. 不動産業 ／ 1,401.5 ／ 0.34
7. 水産・農林業 ／ 470.34 ／ 0.33
8. 化学工業 ／ 2,155.06 ／ 0.33
9. 精密機器 ／ 9,735.2 ／ 0.26
10. 陸運業 ／ 1,925.83 ／ 0.22
11. ガラス・土石製品 ／ 1,136.68 ／ 0.17
12. 情報・通信業 ／ 4,792.33 ／ 0.16
13. 海運業 ／ 1,214.34 ／ 0.12
14. 機械 ／ 2,270.29 ／ 0.10
15. 鉱業 ／ 440.07 ／ 0.08
16. 卸売業 ／ 2,521.48 ／ 0.03
17. 繊維業 ／ 652.64 ／ 0.03
18. 建設業 ／ 1,209.13 ／ 0.01
19. 電気機器 ／ 3,525.26 ／ -0.10
20. 電力・ガス業 ／ 363.3 ／ -0.15
21. 食料品 ／ 1,877.57 ／ -0.23
22. 金属製品 ／ 1,187.07 ／ -0.27
23. 銀行業 ／ 190.63 ／ -0.43
24. 保険業 ／ 1,303.38 ／ -0.43
25. 非鉄金属 ／ 1,094.88 ／ -0.45
26. 輸送用機器 ／ 3,157.88 ／ -0.48
27. パルプ・紙 ／ 450.54 ／ -0.59
28. ゴム製品 ／ 3,686.8 ／ -0.60
29. 石油・石炭製品 ／ 1,104.54 ／ -0.61
30. その他製品 ／ 3,674.35 ／ -0.75
31. 証券業 ／ 362.01 ／ -0.76
32. 空運業 ／ 215.46 ／ -0.78
33. 鉄鋼 ／ 610.89 ／ -1.13《CS》
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