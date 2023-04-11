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シリコンスタ ストップ高買い気配、23年11月期第1四半期の営業利益が13倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST <3907> シリコンスタ 1437 カ -
ストップ高買い気配。23年11月期第1四半期（22年12月-23年2月）の営業利益を1.05億円（前年同期実績0.08億円）と発表している。受託開発でエンターテインメント業界を中心に引き合いが多かったほか、オンラインゲーム向けのサーバー開発・運用も堅調に推移した。エンターテインメント業界での有料職業紹介サービスも好調だった。通期予想は前期比40.3％減の2.28億円で据え置いた。進捗率は46％に達している。《ST》
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