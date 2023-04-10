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サイエンスアーツ ストップ高買い気配、東京無線協同組合が「Buddycom」導入、配車システムに組み込み／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:14JST <4412> サイエンスアーツ 890 カ -
ストップ高買い気配。ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」が東京無線協同組合（東京都新宿区）に導入されたと発表している。Buddycomは、デンソー＜6902＞傘下のデンソーテン（神戸市）のタクシー配車システムに組み込まれており、従来のタクシー無線と同様の機能を実現したという。今後、同システムの販売会社デンソーソリューション（愛知県刈谷市）と協力し、タクシー業界への提案を進める。《ST》
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