サイエンスアーツ　ストップ高買い気配、東京無線協同組合が「Buddycom」導入、配車システムに組み込み／新興市場スナップショット

*13:14JST <4412> サイエンスアーツ 890 カ -

ストップ高買い気配。ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」が東京無線協同組合（東京都新宿区）に導入されたと発表している。Buddycomは、デンソー＜6902＞傘下のデンソーテン（神戸市）のタクシー配車システムに組み込まれており、従来のタクシー無線と同様の機能を実現したという。今後、同システムの販売会社デンソーソリューション（愛知県刈谷市）と協力し、タクシー業界への提案を進める。《ST》