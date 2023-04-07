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C＆R社 大幅続伸、配当方針の変更で今期は大幅増配へ
記事提供元：フィスコ
*11:13JST C＆R社---大幅続伸、配当方針の変更で今期は大幅増配へ
C＆R社＜4763＞は大幅続伸。前日に23年2月期の決算を発表、営業利益は39.6億円で前期比16.0％増となり、24年2月期は45億円で同13.7％増の見通しとしている。見通し数値は従来の中計目標数値となっている。一方、23年2月期配当金は従来計画の23円から27円に引き上げ、前期比7円の増配に。また、配当方針を変更、配当性向を20％水準から30％水準に引き上げるため、24年2月期配当金は前期比14円増の41円を計画している。《ST》
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