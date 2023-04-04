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バイク王&カンパニー 出店計画11店舗中9店舗出店決定
記事提供元：フィスコ
*13:06JST バイク王&カンパニー---出店計画11店舗中9店舗出店決定
バイク王&カンパニー＜3377＞は3日、出店計画11店舗中9店舗の出店が決定したと発表。
同社は2025年度(2025年11月まで)までに店舗数94店舗を目標とし、本年度(2023年11月まで)の出店計画を11店舗としていた。
2023年度はすでに練馬店が12月に、茅ヶ崎絶版車館が3月にオープンしている。
4月出店準備中の岡崎店、Beat&C京都八幡店の2店舗と、8月出店予定の福岡マリナ店、福生店、小倉店、新潟店、9月出店予定の世田谷本店と、現時点で順調に推移している。《SI》
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