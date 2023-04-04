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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独貿易収支、欧ユーロ圏生産者物価指数など

2023年4月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独貿易収支、欧ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(3月)　　-1.6％


G7貿易相会合

トランザクション・メディア・ネットワークスが東証グロースに新規上場(公開価格:930円)


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.60％　3.60％
15:00　独・貿易収支(2月)　166億ユーロ　167億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(3月)　　0.43％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　　15.0％
22:30　ブ・自動車販売台数(3月)　　12万9868台
23:00　米・製造業受注(2月)　-0.5％　-1.6％
23:00　米・JOLT求人件数(2月)　　1082.4万件


米・クリーブランド連銀総裁が講演

ベルギー・北大西洋条約機構(NATO)外相会合(5日まで)

欧州連合(欧)米エネルギー相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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