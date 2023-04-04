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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独貿易収支、欧ユーロ圏生産者物価指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独貿易収支、欧ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(3月) -1.6％
G7貿易相会合
トランザクション・メディア・ネットワークスが東証グロースに新規上場(公開価格:930円)
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.60％ 3.60％
15:00 独・貿易収支(2月) 166億ユーロ 167億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(3月) 0.43％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) 15.0％
22:30 ブ・自動車販売台数(3月) 12万9868台
23:00 米・製造業受注(2月) -0.5％ -1.6％
23:00 米・JOLT求人件数(2月) 1082.4万件
米・クリーブランド連銀総裁が講演
ベルギー・北大西洋条約機構(NATO)外相会合(5日まで)
欧州連合(欧)米エネルギー相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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