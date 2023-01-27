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[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感にOP買い
記事提供元：フィスコ
*04:15JST [通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感にOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場不透明感にオプション買いが継続した。
リスクリバーサルは調整色が強まった。
■変動率・1カ月物12.66％⇒13.00％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.63％⇒12.87％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.07％⇒12.30％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.01％⇒11.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.97％⇒+0.93％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.29％⇒+1.30％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.26％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.12％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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