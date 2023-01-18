*08:14JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ・円は主に138円台で推移する可能性

ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長く伸び悩んだが、政策金利の引き上げなどによって148円40銭（2022/10/21）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は年内に複数回の利上げを実施する可能性が高い。日本銀行による金融緩和策の早期修正観測はやや後退しており、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、ユーロ・円は主に138円台で推移する可能性がある。

【ユーロ売り要因】

・欧州におけるエネルギー供給不安

・欧州諸国の財政悪化、景気後退入りのリスク増大

・日銀は現行の金融緩和策を修正する可能性

【ユーロ買い要因】

・ECBによる追加利上げで日欧金利差拡大予想

・ユーロ圏のインフレ率は高止まりの様相

・米国の利上げペースは減速《FA》