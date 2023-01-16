関連記事
オキサイド ストップ安売り気配、23年2月期の営業利益予想を下方修正、海外調達部材に不具合／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:36JST ＜6521＞ オキサイド 7600 ウ -
ストップ安売り気配。23年2月期の営業利益予想を従来の9.00億円から5.16億円（前期実績5.96億円）に下方修正している。半導体事業で海外から調達している一部部材に不具合が多発し、必要数を確保できずにレーザ製品の生産量が一時的に落ち込んだことから一部売上を来期へ持ち越した。第3四半期累計（22年3-11月）の営業利益は前年同期比0.6％増の4.98億円で着地している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 農業総合研究所 大幅に3日ぶり反発、23年8月期第1四半期は黒字転換、通期予想上回る／新興市場スナップショット 1/16 14:20
- 松屋R&D 大幅に反発、23年3月期の営業利益予想を上方修正、血圧計腕帯中心に受注回復／新興市場スナップショット 1/16 13:15
- ビザスク 大幅に3日ぶり反発、23年2月期第3四半期は営業黒字に転換、国内事業会社向け成長／新興市場スナップショット 1/16 09:59
- ｐｒｏｐｅｔｅｃ 大幅に4日続伸、23年11月期の営業利益予想25.2％増、前期は39.7％増／新興市場スナップショット 1/16 09:44
- インバウンド 大幅に3日ぶり反発、23年3月期の営業利益予想を上方修正、マルチリンガルCRMが好調／新興市場スナップショット 1/16 09:28