オキサイド　ストップ安売り気配、23年2月期の営業利益予想を下方修正、海外調達部材に不具合／新興市場スナップショット

*13:36JST ＜6521＞ オキサイド 7600 ウ -

ストップ安売り気配。23年2月期の営業利益予想を従来の9.00億円から5.16億円（前期実績5.96億円）に下方修正している。半導体事業で海外から調達している一部部材に不具合が多発し、必要数を確保できずにレーザ製品の生産量が一時的に落ち込んだことから一部売上を来期へ持ち越した。第3四半期累計（22年3-11月）の営業利益は前年同期比0.6％増の4.98億円で着地している。《ST》