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松屋R&D　大幅に反発、23年3月期の営業利益予想を上方修正、血圧計腕帯中心に受注回復／新興市場スナップショット

2023年1月16日 13:15

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記事提供元：フィスコ

*13:15JST ＜7317＞ 松屋R&D 1224 +104
大幅に反発。23年3月期の営業利益予想を従来の4.10億円から5.50億円（前期実績3.55億円）に上方修正している。メディカルヘルスケア事業の血圧計腕帯を中心に受注が回復傾向にあることに加え、生産ラインの見直しによる費用削減に努めた結果、利益が上振れする見通しとなった。松屋アールアンドディ株は昨年12月30日に直近安値（1043円）を付けてからは堅調に推移しており、先高期待も買いを後押ししているようだ。《ST》

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