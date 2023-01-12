ＮＰＣ　大幅に続伸、23年8月期第1四半期は営業赤字拡大も受注高・受注残高の増加好感／新興市場スナップショット

*10:19JST ＜6255＞ ＮＰＣ 485 +38

大幅に続伸。23年8月期第1四半期（22年9-11月）の営業損益を0.80億円の赤字（前年同期実績は0.18億円の赤字）と発表している。ただ、装置関連事業で米国太陽電池メーカー向け装置や国内電子部品業界を中心としたFA装置の販売が伸び、売上高は14.7％増の7.98億円に拡大した。受注高が73.2％増、受注残高も58.2％増と積み上がっていることも好感され、買い優勢となっている。通期予想は前期比44.7％減の3.42億円の黒字で据え置いた。《ST》