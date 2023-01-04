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ＤＥＬＴＡーＰ もみ合い、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退も高値警戒／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:24JST ＜4598＞ ＤＥＬＴＡーＰ 1246 -26
もみ合い。22年12月5日に発行した新株予約権のうち1400個（発行総数の14.73％）が権利行使され、14万株が交付されたと発表している。未行使の新株予約権は3149個。大量行使で将来的な株式価値の希薄化懸念が後退するとの見方から買いが先行している。ただ、Delta-Fly Pharma株は22年12月23日の終値から一時30％超も上昇するなど短期間に急騰しており、高値警戒感から買い一巡後は伸び悩んでいる。《ST》
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