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富士マガ 大幅に続伸、12月末を基準日に初配実施へ、配当政策変更／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:35JST ＜3138＞ 富士マガ 781 +26
大幅に続伸。配当政策の基本方針を変更し、22年12月31日を基準日として配当を実施すると発表している。純利益に対して20％を目途に経営成績に応じた利益還元を継続的に行う方針に改めた。22年12月期の期末配当予想は未定（前期末は無配）で、決定次第知らせるとしている。内部留保が増加していることから、株主への利益還元として設立20周年を機に初の剰余金の配当（初配）を実施することにした。《ST》
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