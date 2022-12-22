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出来高変化率ランキング（14時台）～野村外国債券がランクイン

2022年12月22日 14:57

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記事提供元：フィスコ

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村外国債券がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月22日　14:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5380＞ 新東　　　　　　　 　34300 　2180　 1473.39% 14.68%
＜2846＞ 野村ダウH有　　　 　315310 　44594　 607.07% 1.25%
＜1515＞ 日鉄鉱　　　　　　 　190100 　29560　 543.10% 0.5%
＜1326＞ SPDRゴール　　 　33445 　5513.8　 506.57% 0.02%
＜2513＞ 野村外国株式　　　 　80470 　14562　 452.60% 1.18%
＜3358＞ ワイエスフード　　 　1248500 　261640　 377.18% 14.29%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　 　63700 　16200　 293.21% 20.3%
＜6355＞ 住友精密　　　　　 　108600 　29920　 262.97% -0.14%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　 　493200 　154980　 218.23% 2.16%
＜8595＞ ジャフコG　　　　 　1416500 　470480　 201.08% -0.78%
＜6881＞ キョウデン　　　　 　620000 　212580　 191.65% -3.56%
＜3984＞ ユーザローカル　　 　185900 　68440　 171.62% -4.54%
＜6927＞ ヘリオスTH　　　 　584400 　219400　 166.36% 6.1%
＜7918＞ ヴィアHD　　　　 　1356600 　514060　 163.90% -10.62%
＜5461＞ 中部鋼鈑　　　　　 　194400 　74540　 160.80% 3.28%
＜7685＞ BUYSELL　　 　98700 　38540　 156.10% 1.28%
＜7467＞ 萩原電気HD　　　 　39100 　15360　 154.56% 1.15%
＜2998＞ クリアル　　　　　 　482300 　193260　 149.56% 15.35%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　 　63500 　26200　 142.37% 6.38%
＜7816＞ スノーピーク　　　 　855800 　355720　 140.58% 8.47%
<2681> ゲオHD　　　　　 　694400 　302280　 129.72% 7.59%
<2437> Shinwa　　　 　1129600 　493020　 129.12% 6.78%
<7716> ナカニシ　　　　　 　535700 　239840　 123.36% 3.64%
<3463> いちごホテ　　　　 　4015 　1797.8　 123.33% 1.63%
<4344> ソースネクスト　　 　3348000 　1550440　 115.94% 6.03%
<4436> ミンカブ　　　　　 　776800 　370800　 109.49% 2.05%
<1540> 純金信託　　　　　 　158384 　77339.6　 104.79% 0.05%
<6696> トラースOP　　　 　4774900 　2361220　 102.22% -1.82%
<2511>* 野村外国債券　　　 　164820 　82256　 100.37% -0.14%
<9428> クロップス　　　　 　30100 　15620　 92.70% 5.64%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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