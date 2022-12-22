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出来高変化率ランキング（14時台）～野村外国債券がランクイン
*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村外国債券がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 14:47 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5380＞ 新東 34300 2180 1473.39% 14.68%
＜2846＞ 野村ダウH有 315310 44594 607.07% 1.25%
＜1515＞ 日鉄鉱 190100 29560 543.10% 0.5%
＜1326＞ SPDRゴール 33445 5513.8 506.57% 0.02%
＜2513＞ 野村外国株式 80470 14562 452.60% 1.18%
＜3358＞ ワイエスフード 1248500 261640 377.18% 14.29%
＜7273＞ イクヨ 63700 16200 293.21% 20.3%
＜6355＞ 住友精密 108600 29920 262.97% -0.14%
＜6584＞ 三桜工 493200 154980 218.23% 2.16%
＜8595＞ ジャフコG 1416500 470480 201.08% -0.78%
＜6881＞ キョウデン 620000 212580 191.65% -3.56%
＜3984＞ ユーザローカル 185900 68440 171.62% -4.54%
＜6927＞ ヘリオスTH 584400 219400 166.36% 6.1%
＜7918＞ ヴィアHD 1356600 514060 163.90% -10.62%
＜5461＞ 中部鋼鈑 194400 74540 160.80% 3.28%
＜7685＞ BUYSELL 98700 38540 156.10% 1.28%
＜7467＞ 萩原電気HD 39100 15360 154.56% 1.15%
＜2998＞ クリアル 482300 193260 149.56% 15.35%
＜8075＞ 神鋼商 63500 26200 142.37% 6.38%
＜7816＞ スノーピーク 855800 355720 140.58% 8.47%
<2681> ゲオHD 694400 302280 129.72% 7.59%
<2437> Shinwa 1129600 493020 129.12% 6.78%
<7716> ナカニシ 535700 239840 123.36% 3.64%
<3463> いちごホテ 4015 1797.8 123.33% 1.63%
<4344> ソースネクスト 3348000 1550440 115.94% 6.03%
<4436> ミンカブ 776800 370800 109.49% 2.05%
<1540> 純金信託 158384 77339.6 104.79% 0.05%
<6696> トラースOP 4774900 2361220 102.22% -1.82%
<2511>* 野村外国債券 164820 82256 100.37% -0.14%
<9428> クロップス 30100 15620 92.70% 5.64%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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