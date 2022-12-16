ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

マイネット　急落、業績・配当予想の下方修正を発表

2022年12月16日 13:02

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:02JST マイネット---急落、業績・配当予想の下方修正を発表
マイネット＜3928＞は急落。前日に22年12月期業績・配当予想の下方修正を発表。営業損益は従来予想の2億円の黒字から4.4億円の赤字に減額、ファンタジースポーツ事業への投資加速などが背景。また、子会社の減損損失を計上することで、純損益は1.2億円の黒字から14.9−16.1億円の赤字レンジに下方修正している。つれて、年間配当金も従来計画の12円から6円に引き下げた。《YN》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る