プレイド　大幅に4日続伸、マーケティングデータプラットフォーム提供のアジトを子会社化／新興市場スナップショット

*09:55JST ＜4165＞ プレイド 678 +30

大幅に4日続伸。アジト（東京都千代田区）の株式取得と第三者割当増資引き受けで同社を子会社化したと発表している。取得株式数は2410株（議決権所有割合66.76％）で、取得総額は数億円前半。アジトはマーケティングデータプラットフォーム「Databeat」を提供しており、プレイドの「KARTE Signals」とプロダクト連携させることで、国内の主要なインターネット広告出稿先媒体とユーザーデータの可視化などができるという。《ST》