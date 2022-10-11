*15:38JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が下落率トップ

水産・農林業が下落率トップ。そのほか精密機器、電気機器、機械、化学工業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、陸運業、電力・ガス業、銀行業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 227.89 ／ 2.24

2. 海運業 ／ 913.27 ／ 0.67

3. 陸運業 ／ 1,978.49 ／ 0.26

4. 電力・ガス業 ／ 350.6 ／ 0.17

5. 銀行業 ／ 155.89 ／ 0.04

6. 鉄鋼 ／ 462.17 ／ -0.18

7. 保険業 ／ 1,267.31 ／ -0.47

8. 鉱業 ／ 428.49 ／ -0.48

9. パルプ・紙 ／ 438.36 ／ -0.65

10. 石油・石炭製品 ／ 1,155.68 ／ -0.75

11. 食料品 ／ 1,765.59 ／ -0.77

12. ゴム製品 ／ 3,407.86 ／ -0.85

13. 建設業 ／ 1,136.69 ／ -0.91

14. 不動産業 ／ 1,539.73 ／ -1.01

15. 情報・通信業 ／ 4,765.26 ／ -1.09

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,108.81 ／ -1.16

17. その他製品 ／ 3,748.79 ／ -1.26

18. 証券業 ／ 348.61 ／ -1.26

19. 医薬品 ／ 3,342.83 ／ -1.32

20. 非鉄金属 ／ 991.49 ／ -1.37

21. その他金融業 ／ 675.5 ／ -1.47

22. 金属製品 ／ 1,141.69 ／ -1.47

23. サービス業 ／ 2,479.38 ／ -1.61

24. 小売業 ／ 1,346.44 ／ -1.71

25. 輸送用機器 ／ 3,192.8 ／ -1.73

26. 卸売業 ／ 2,092.72 ／ -1.79

27. 繊維業 ／ 585.3 ／ -2.00

28. ガラス・土石製品 ／ 1,080.11 ／ -2.03

29. 化学工業 ／ 1,948.49 ／ -2.57

30. 機械 ／ 2,035.92 ／ -3.33

31. 電気機器 ／ 3,065.67 ／ -3.89

32. 精密機器 ／ 10,097.78 ／ -4.23

33. 水産・農林業 ／ 480.57 ／ -4.74《FA》